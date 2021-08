Kein Kerwe-Frühschoppen bei der Feuerwehr in Reichenbach

Reichenbach. Corona-bedingt muss auch in diesem Jahr der traditionelle Kerwe-Frühschoppen bei der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach am Kerwe-Montag, 30. August, ausfallen. Wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Fabian Eckstein mitteilt, hätte man gerne wieder zahlreiche Gäste bewirtet und mit der Musik des „Singenden Landwirts“ Gerhard Pfeifer unterhalten. Auch das „Florians-Café“ muss in diesem Jahr erneut geschlossen bleiben. Man freue sich, so Eckstein auf das kommende Jahr, in dem dann hoffentlich die Kerb wieder „normal“ werde feiern können. koe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1