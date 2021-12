Kein Adventsmarkt in Elmshausen

Elmshausen. Der für Samstag, 11. Dezember geplante Weihnachtsmarkt muss in Elmshausen muss ausfallen. „Leider müssen wir uns auf Grund der steigenden Zahlen in der Corona-Pandemie dazu entscheiden, den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr abzusagen“, so Fabian Kaffenberger von der Kerbjugend, die die Veranstaltung geplant hatte.

Daher wird es an dem betreffenden Samstag auch ab 17 Uhr am Alten Rathaus von Elmshausen so dunkel wie gewohnt bleiben und auch kein Duft von Glühwein und frischen Waffeln durch den Lautertaler Ortsteil ziehen. jhs