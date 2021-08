Karl Schneider prägt die Ortspolitik seit 50 Jahren mit

Lautern. Fast 50 Jahre lang war Karl Schneider (Bild: SPD Lautertal) aus Lautern als Mandatsträger in Ortsbeirat, Gemeindevertretung oder Gemeindevorstand aktiv. Für diese außergewöhnlich lange Zeit ehrenamtlicher Tätigkeit ist er jetzt vom Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun in einer Veranstaltung am Felsenmeer-Informations-Zentrum (FIZ) besonders geehrt worden.

Der in Ober-Beerbach geborene Schneider kam der Liebe wegen nach Lautern. Dort baute er sich mit seiner Frau Lilo ein Eigenheim in der Waldstraße. Als Mitglied der SG kam er schnell mit der örtlichen Kommunalpolitik in Berührung und wurde Mitglied der SPD. Im emotionalen Wahljahr 1972 kandidierte er erstmals für den Ortsbeirat Lautern. Die Liste der SPD wurde damals angeführt vom langjährigen Lauterner Bürgermeister Philipp Bormuth. Auf Platz 6 stand Karl Schneider.

Einsatz für die Festhalle

© SPD

Die 17 Bewerber starke Liste errang bei 435 Wahlberechtigten, 384 abgegebenen Stimmen (Wahlbeteiligung von 88,2 Prozent), 202 Wähler. Dies bedeuteten 54,9 Prozent der Stimmen und fünf Sitze, während FWGL und BVL je einen, die CDU dagegen mit 27 Stimmen keinen Sitz errang. Zum Ortsvorsteher wurde dann Philipp Bormuth gewählt. Da Parteivorsitzender Eberhard Müller als Gemeindevertreter auf das Ortsbeiratsmandat verzichtete, rückte Karl Schneider nach.

Schneider war dann wesentlich am Bau der Festhalle beteiligt. In Eigenhilfe hatten damals die örtlichen Vereine mit Unterstützung der Gemeinde einen Bau realisiert, der den Dorfvereinen vorher gefehlt hatte und der bis zur Corona-Krise auch intensiv genutzt wurde.

In der Wahlperiode 1977 bis 1981 löste Schneider dann Heinz Rapp als Ortsvorsteher ab. 1999, als Rainer Brück zum neuen Ortsvorsteher gewählt wurde, rückte er in die Gemeindevertretung auf, war danach bis 2016 im Gemeindevorstand aktiv, um anschließend bis 2021 wieder zum Ausgangspunkt, dem Ortsbeirat Lautern zurückzukehren.

In seinen Dankesworten an Karl Schneider erinnerte Bürgermeister Andreas Heun besonders an dessen langjährigen Einsatz beim Bau, dem späteren Ausbau und der Instandhaltung der Festhalle. Diese habe über Jahrzehnte wesentlich zum Erhalt der Dorfgemeinschaft beigetragen. Aber auch in seinen späteren Funktionen habe sich Schneider um die Gemeinde und deren Entwicklung verdient gemacht. red