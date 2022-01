Kannkinder in Lautertal können angemeldet werden

Lautertal. Die Anmeldung der sogenannten Kannkinder/Antragskinder (geboren zwischen dem 2. Juli 2016 und dem 1. Juli 2017) findet in der Zeit vom 31. Januar bis zum 4. Februar statt. Die Erziehungsberechtigten können sich in den Sekretariaten einen Vorstellungstermin geben lassen. Über die Einschulung dieser Kinder entscheidet die Schulleitung nach Feststellung der Schulfähigkeit. Weitere Informationen dazu gibt es bei Felsenmeerschule in Reichenbach (Telefon 06254/581), bei der Grundschule Elmshausen (06251/39306) und bei der Mittelpunktschule Gadernheim (Telefon 06254/379830). red

