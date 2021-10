Lautertal. In Reichenbach und Schannenbach laufen ab heute (Montag) Kanaluntersuchungen und -reinigungen. Dies ist mit Verkehrsbehinderungen verbunden, und zwar auf der Zufahrt zum Borstein in Reichenbach sowie auf der Krehbergstraße in Schannenbach.

Die Straßen werden jeweils teilweise gesperrt werden, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte. Die Arbeiten sind als Tagesbaustellen in der verkehrsärmeren Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr geplant. red