Kanalschächte in Lautertal werden gereinigt

Lautertal. Der Zweckverband KMB, der in Lautertal für die Unterhaltung der Kanalisation zuständig ist, lässt entlang der Nibelungenstraße zwischen Gadernheim und Elmshausen sowie an der Beedenkircher Straße in Reichenbach Schächte und Bauwerke reinigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, beginnen die Arbeiten heute (Mittwoch). Geplant sind drei Arbeitstage bis zum 25. Januar. Es ist mit kurzzeitigen Fahrbahnsperrungen zu rechnen. Die Arbeiten laufen jeweils in der Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr. red