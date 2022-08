Kanalisation in Lautertal wird überprüft

Lautertal. Ab heute (Montag) wird in der Gemeinde Lautertal an verschiedenen Stellen die Kanalisation mit hochauflösenden Kameras überprüft. Nach Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und des Zweckverbandes KMB sind betroffen in Beedenkirchen die Straße An den Römersteinen, in Gadernheim die Wilhelm-Leuschner-Straße, in Lautern der Römerweg, sowie in Reichenbach die Hofwiese.

Die Kanalinspektionen sind jeweils in der verkehrsarmen Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr vorgesehen. Trotzdem könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen, da die Straßen teilweise gesperrt werden. Es wird darum gebeten, die Halteverbote zu beachten und nicht an oder auf den Kanaldeckeln zu parken. Die Arbeiten sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. red