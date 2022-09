Lautertal. Wegen der Untersuchung der Kanalisation kommt es in allen Ortsteilen von Lautertal ab heute (Donnerstag) zu Verkehrsbehinderungen.

In einer Mitteilung des Ordnungsamtes der Gemeinde heißt es, dass zum Teil an den Baustellen Halteverbote eingerichtet werden. Die Straßen werden an den Baustellen halbseitig gesperrt. Die Arbeiten laufen jeweils in der verkehrsarmen Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr. red