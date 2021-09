Lautertal. Am Mittwoch, 8. September, wird es durch Kanalsanierungen des Zweckverbandes KMB im oberen Bereich des Steigertsweges in Staffel sowie in der Balkhäuser Straße Ecke Felsbachweg in Reichenbach zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das kündigte die Gemeinde Lautertal an. red

