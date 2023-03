Kanalarbeiten in Elmshausen sorgen für Verkehrsbehinderungen

Elmshausen. In Elmshausen kommt es auf der Nibelungenstraße ab heute (Montag) zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird wegen Arbeiten an der Kanalisation die Straße teilweise gesperrt. Außerdem werden Halteverbote angeordnet werden. Betroffen sind Streckenabschnitte in Höhe der Hausnummern 40, 50, 59 und 135.

Wegen Sanierungsarbeiten an der Kanalisation muss auch auf der Nibelungenstraße in Elmshausen in Höhe der Hausnummer 36 mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Nach Angaben der Lautertaler Gemeindeverwaltung werden die Arbeiten etwa einen halben Tag dauern und zwischen heute (Montag) und Freitag, 10. März, ausgeführt werden. Die Arbeiten laufen in der verkehrsarmen Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr. red