Kanalarbeiten in der Hohensteiner Straße in Reichenbach

Reichenbach. In der Hohensteiner Straße in Reichenbach haben Kanalarbeiten begonnen. Dabei ist mit teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. Zurzeit laufen erste Untersuchungen mit Kameras.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den schadhaften Stellen werden Tagesbaustellen eingerichtet, die teilweise in Kurven liegen. Die Arbeiten sollen Anfang November abgeschlossen sein. Es wird in der verkehrsarmen Zeit gearbeitet. Außerhalb der Bauzeiten wird die Straße normal befahrbar sein. red