Kabelverlegung in Reichenbach kommt gut voran

Reichenbach. An der Beedenkircher Straße in Reichenbach werden zurzeit Glasfaserleitungen verlegt. Die Arbeiten sind schneller fortgeschritten als zunächst geplant, teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung dazu mit. Daher wurden nun auch Baustellen im Verbindungsweg zwischen Beedenkircher Straße und Seifenwiesenweg sowie in der Straße am Kieshügel eröffnet.

An der Ecke Beedenkircher Straße / Am Kieshügel ist eine Vollsperrung erforderlich. Deswegen sollen die Leitungen hier in der Zeit vom 11. bis zum 23. Oktober verlegt werden – also während der Ferien. Der Verkehr wird in dieser Zeit über den Seifenwiesenweg umgeleitet. Busse fahren in dieser Zeit nicht auf der Strecke. Fußgänger können an der Beedenkircher Straße entlanglaufen, die Rettungsdienste können die Baustelle ebenfalls passieren.

Die Gemeindeverwaltung lässt während der Vollsperrung auch Instandsetzungen am Wassernetz vornehmen. Außerdem sollen in dem Zusammenhang Poller an der Ecke Beedenkircher Straße / Am Kieshügel installiert werden. Sie sollen garantieren, dass parkende Autos den nach der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Abstand zur Einmündung einhalten.

Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten Ende Oktober. Der Glasfaserausbau in Lautertal soll noch bis in das kommende Jahr dauern. tm

