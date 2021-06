Lautern. In der Hauptstraße in Lautern kommt es ab Mittwoch, 30. Juni, zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal mitteilte, sind dort Kabelarbeiten geplant. In Höhe der Hausnummer 60 wird daher der Gehweg gesperrt werden. red

