Elmshausen. In der Straße Am Fischweiher kommt es ab Montag, 28. Juni, zu Verkehrsbehinderungen wegen Kabelarbeiten. Wie die Gemeinde Lautertal mitteilte, wird dazu der Gehweg in Höhe der Hausnummern 27 bis 29 gesperrt werden. Bereits angelaufen sind Bauarbeiten zur Behebung einer Störung im Telefonnetz im Heckenwiesenweg und im Heidenfeld. Auch hier wurde der Gehweg gesperrt. red

AdUnit urban-intext1