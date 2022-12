Junge Vogelschützer in Reichenbach füllten Futterrahmen

Reichenbach. Mit Feuereifer dabei waren die Kinder der neuen Jugendgruppe der Reichenbacher Vogelschützer als es darum ging, Futterrahmen für die Winterfütterung herzustellen. Der Neustart ist damit gelungen dank der Initiative der einstigen Jugendgruppenmitglieder Laura-Marie Brell, Ricardo Schorle, Patrick Hellwig, Jonas Kaffenberger und Martina Roth. Diese wollten in guter Erinnerung an ihre Kinderzeit bei den Vogelschützern, eine Jugendgruppe wieder aufleben lassen und stellten sich als Betreuer generationenübergreifend zur Verfügung. Bereits zur Reichenbacher Kerb und bei ihrem Grillfest hatte die Vogelschutzgruppe für eine neue Jugendgruppe intensiv geworben, so dass diese jetzt 17 Kinder umfasst. Bei einem ersten Treffen im Vereinsheim des Reichenbacher Geflügelzuchtvereins im Höllacker waren jede Menge Futterrahmen erstellt worden. Diese wurden jetzt mit Vogelfutter gefüllt und mit Fett ausgegossen. Das Fett war vorher auf einem Kocher geschmolzen worden. Dabei musste ständig gerührt werden, was die Kinder abwechselnd übernahmen. Jedes Kind konnte dann seinen selbstgefüllten Futterrahmen mit nach Hause nehmen. Zwischendurch war Gelegenheit zum Spielen und Basteln im Vereinsheim. Die älteren Vogelschutzmitglieder setzten anschließende diese Arbeit für ihre Rahmen durch. Abschließend gab es noch gegrillte Würstchen und Marshmellows. Für das nächste Treffen im Frühjahr ist das Reinigen von Nistkästen geplant. koe/Bild: koe

© Walter Koepff