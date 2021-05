Jugendrotkreuz startete mit 14 Mitgliedern

Lautertal. Fast genauso lange wie die DRK-Ortsvereinigung Lautertal gibt es – mit Unterbrechungen – Nachwuchsarbeit in Jugendrotkreuzgruppen. Nur wenige Wochen nach der Gründung der DRK-Ortsgruppe in Lautertal gelang es auf Initiative von Karl-Heinz Rauch, das Jugendrotkreuz Lautertal am 27. Juni 1981 mit 14 Jugendlichen zu gründen, dessen Leitung Barbara Höss übernahm.

AdUnit urban-intext1

Zahlreiche Vertreter aus Politik und DRK-Organisationen waren zur Gründungsversammlung im Juli 1981 in die Traube in Reichenbach gekommen. Der damalige Schriftführer des DRK Lautertal, Herbert Uhrig, begrüßte mehrere Abordnungen von DRK-Jugendgruppen aus dem Kreis Bergstraße. Der DRK-Kreisverband war durch Kreisgeschäftsführer Karl Schreiber und das Ehepaar Hilsheimer als Leiter der Kreisjugend vertreten.

Der Bundestagsabgeordnete Klaus Kübler wünschte der neuen JRK-Gruppe eine erfolgreiche Zukunft. Landtagsabgeordneter Heinz Fraas brachte seinen Respekt vor der Arbeit der Wohlfahrtspflege zum Ausdruck, deren Arbeit unbezahlbar sei. Grüße des Kreisausschusses überbrachte Kreisbeigeordneter Karl Schwinn. Der Kreis sei froh, dass so viele JRK-Gruppen bestünden.

Pause von 1994 bis 2006

Die DRK-Jugendgruppe litt in der Folgezeit unter einer fehlenden Unterkunft. War man zunächst in privat angemieteten Räumlichkeiten in Elmshausen untergekommen, bezog man ab 1987 zwei Räume im Dachgeschoss der Schule in Elmshausen. Die Leitung des DRK-Nachwuchses hatte damals Petra Gärtner. Leider musste 1994 die Nachwuchsorganisation wegen mangelndem Interesse wieder aufgelöst werden. Im Jubiläumsjahr der DRK-Ortsgruppe Lautertal gelang es 2006, erneut eine JRK-Gruppe in Lautertal ins Leben zu rufen. Diese wurde von Michaela Hundsdorf (Krämer) teilweise zusammen mit Sabrina Rascher lange Jahre geleitet.

AdUnit urban-intext2

Thekla Schneider übernahm den DRK-Nachwuchs 2013 und war bis September 2020 JRK-Gruppen und -Ortstleiterin. Ihre Position hat momentan Claudia Pfeifer übernommen. Als Stellvertreter werde ihr ab Dezember 2021 Marius Eckel zur Seite stehen. Der DRK-Nachwuchs trifft sich, sobald es die Corona-Bedingungen zulassen in der DRK-Unterkunft an der Lautertalhalle. koe