Lautertal. Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal weist auf seine nächste Sitzung hin, die am 1. September, Mittwoch, ab 18.30 Uhr in der Heidenberghalle im Ortsteil Gadernheim stattfindet. Auf der Tagesordnung der Vorsitzenden Carolin Bohn und ihrer Mitstreiter stehen die Themen Verschwisterungsbank im Lautertal (XXL-Bank), Bänke an der Lautertalhalle, Teilnahme am Umzug aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Lautertal sowie Halloweenparty. red

