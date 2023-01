Jugendliche reinigten Nistkästen in Reichenbach

Reichenbach. Zum Reinigen von Nistkästen trafen sich rund zehn Mitglieder der neuen Jugendgruppe der Reichenbacher Vogelschutzgruppe an der oberen Bebauung der Hohensteiner Straße. Mit den Betreuern und dem ehemaligen Vorsitzenden Walter Gehbauer wurden die Nisthilfen auf dem Hohenstein bei winterlichem Wetter inspiziert. Mit Hilfe einer Leiter und der Unterstützung der Betreuer durften die jungen Vogelschützer die Kästen ab- und nach dem Reinigen wieder aufhängen. Gehbauer erläuterte an den offenen Kästen, welcher Vogel darin genistet und seine Jungen großgezogen hatte. Interessant war zu sehen, mit welchem Aufwand die Vögel ihre Nester ausgestattet hatten. Da am Hohenstein viele Pferde grasen, konnten unzählige Pferdehaare als Nistmaterial entdeckt werden. Von den 30 gereinigten Kästen waren sieben unbesetzt, die übrigen waren vor allem von Blau- und Kohlmeisen bezogen worden. In einem hatte offensichtlich ein Kleiber sein Domizil. Zwei Nistkästen waren defekt und müssen ausgetauscht werden. An der ehemaligen Grillhütte des Verschönerungsvereins legte die Gruppe eine Pause ein, um dann zum Brunnen am Vorbach abzusteigen, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden. Das nächste Treffen zum Reinigen weiterer Nistkästen ist für den 5. Februar geplant. Der Treffpunkt um 9.30 Uhr ist der TSV Turnplatz im Brandauer Klinger. koe/Bild: koe

© Walter Koepff