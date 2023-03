Jugendliche produzieren eigene Radiosendung

Winterkasten. Das evangelische Dekanat Vorderer Odenwald bietet in den Sommerferien von Montag bis Freitag, 7. bis 11. August, ein Radio-Camp für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren in Groß-Umstadt an. Fürs Hören schreiben, recherchieren, interviewen, moderieren – die redaktionelle Arbeit beim Radio ist abwechslungsreich. Wer es lieber technisch mag, lernt Beiträge zu schneiden und Sendungen zu fahren.

Gemeinsam wird die Gruppe eine Sendestunde produzieren und dafür ein professionell ausgestattetes Sendestudio nutzen. Radio Wein-Welle, das Veranstaltungsradio zum Groß-Umstädter Winzerfest, geht vom 16. bis zum 19. September auf Sendung. Wenn Corona es erlaubt, besuchen die Camp-Teilnehmenden auch einen großen Radiosender und schauen den Profis über die Schulter.

Das Radio-Camp findet täglich zwischen 9 und 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Groß-Umstadt statt. Die Teilnahme kostet 50 Euro für Betreuung, Material, Mittagessen und Getränke. red

Info: Information und Anmeldung bei Gemeindepädagogin Hannah Lieb (Tel.: 0179 / 7555479, E-Mail: hannah.lieb@ekhn.de)