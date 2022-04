Drei Geschäftsjahre hatte die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach abzuarbeiten. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie blieben die Nachwuchskräfte ihrer Feuerwehr treu. Das zeigten die Berichte des Jugendwartes Daniel Noller. 14 Mitglieder waren vor drei Jahren in der Reichenbacher Jugendfeuerwehr gelistet. Ein Mitglied wurde in die Einsatzabteilung entlassen. Danach blieb die

...