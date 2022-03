Wer etwas ändern will, der muss selbst an den Schräubchen drehen. Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal tut das seit vielen Jahren stets sehr intensiv. Nun wurde das Gremium neu besetzt, einige Mitglieder schieden aufgrund ihres Alters aus. „Deine Stimme ist gefragt“, heißt es alle zwei Jahre, wenn die turnusmäßige Wahl ansteht, und auch diesmal hatte man rechtzeitig für die Mitarbeit in der

...