Reichenbach. Fragt man Erich Sauer, was er am Abend des 14. März machen wird, muss er nicht lange nachdenken: Pünktlich um 18 Uhr wird er im Rathaus in Reichenbach die Urne mit den per Briefwahl abgegebenen Stimmzetteln öffnen und die Auszählung überwachen. Denn Erich Sauer ist Wahlhelfer bei der Kommunalwahl. Wie schon bei über 30 Wahlen aller Art in den vergangenen Jahren.

Seit den 70er Jahren in der Kommunalpolitik engagiert Erich Sauer bezeichnet sich als „echten Odenwälder“. Er kam am 15. Februar 1952 in seinem Wohnort Reichenbach zur Welt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder und fünf Enkel Der Krankenkassen-Betriebswirt ist seit 2015 im Ruhestand und arbeitete zuletzt im Krankenhausmanagement einer Krankenkasse Sauer ist seit 1971 CDU-Mitglied und einer der Gründer des Lautertaler Ortsverbandes der Partei. Seit 1977 sitzt er im Reichenbacher Ortsbeirat, 1981 bis 1985 war er Ortsvorsteher. 1983 zog er erstmals in die Gemeindevertretung ein. Dort ist er stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Sozialausschusses, 15 Jahre war er Fraktionsvorsitzender Von 1981 bis 1985 war er Abgeordneter des Kreistages. 1996 kandidierte Sauer für das Amt des Bürgermeisters 1997 bis 2003 führte er den TSV Reichenbach als Vorsitzender. Seit 47 Jahren ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach, wo er zehn Jahre Schriftführer war. Als Mitglied des MGV Eintracht Reichenbach engagierte er sich bei den Fastnachtsveranstaltungen des Vereins. 15 Jahre war er Vorsitzender des Vereins Weihnachtsmarkt Im Eck, den er selbst mit ins Leben gerufen hatte. ppp

Er wünscht sich, dass viele Bürger seinem Beispiel folgen: „Wahlen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie.“ Gerade die Präsidentenwahl in den USA habe gezeigt, wie wichtig es ist, dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht und sauber dokumentiert wird.

„Wir müssen sicherstellen, dass das Wahlergebnis nicht ausgehebelt wird“, sagt Sauer. Als einer von zwölf Wahlvorstehern der Gemeinde Lautertal sitzt er dabei an einer Schlüsselstelle: Er verantwortet die Abläufe in einem von drei Briefwahlbezirken der Gemeinde. Bei früheren Wahlen lag der Briefwahl-Anteil bei etwa 25 Prozent. Dieses Mal hat sich die Verwaltung darauf eingestellt, dass mehr als die Hälfte der Wähler ihre Stimmen per Briefwahl abgeben.

Natürlich kann man auch persönlich wählen. Die Wahllokale für Raidelbach und Gadernheim befinden sich erstmals unter einem Dach (dem der Heidenberghalle), wenn auch in getrennten Räumlichkeiten. Die Verwaltung hat sich mit den betroffenen Ortsbeiräten für diese Lösung entschieden, damit überall behindertengerechte Abläufe möglich sind.

Unparteilich und verschwiegen

In jedem der neun corona-gerecht hergerichteten Wahllokale wacht ein ehrenamtlicher Wahlvorstand über die Abläufe. Dieser besteht aus dem Wahlvorsteher, dem stellvertretenden Wahlvorsteher, dem Schriftführer, dem stellvertretenden Schriftführer und drei Beisitzern.

Sie alle müssen morgens um 7. 30 Uhr im Wahllokal antreten und werden vom Wahlvorsteher zu Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. Wenn ein Wähler seine Stimmen abgibt, müssen mindestens drei von ihnen im Wahllokal sein. Die anderen können zwischendurch auch mal nach Hause gehen. Spätestens eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale müssen alle wieder da sein.

Die Mitglieder der drei Briefwahlvorstände können am Wahltag ausschlafen: Briefwahlvorsteher Erich Sauer bestellt sein Team für 16 Uhr ins Rathaus. Es zählt zunächst die eingegangenen Wahlbriefe, prüft, ob die eingegangenen Unterlagen formal in Ordnung sind und sammelt die Wahlscheine. Die Umschläge mit den eigentlichen Stimmzetteln landen schließlich in einer Wahlurne, die um 18 Uhr zur Auszählung geleert wird.

Die Auszählung der Stimmen ist wie alle Abläufe bei der Wahl genau geregelt. Grund: Das Grundgesetz garantiert, dass Wahlen „allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim“ durchgeführt werden. Deshalb schreiben das Hessische Kommunalwahlgesetz und die Hessische Kommunalwahlordnung jeden Handgriff genau vor.

Die Wahlvorstände wachen über die Einhaltung dieser Vorschriften und dokumentieren das in einem Protokoll. Darin können sie am Wahlabend allerdings nur ein Trendergebnis festhalten. Denn bekanntlich kann der Wähler bei Kommunalwahlen in Hessen seine Stimme kumulieren und panaschieren, also auf mehrere Kandidaten verteilen, die auch verschiedenen Parteien und Gruppierungen angehören können.

Deshalb schließen sich die Rathausmitarbeiter am nächsten Tag – und bei Bedarf auch länger – im Rathaus ein, um die genaue Auszählung durchzuführen. Man sollte also nicht gerade am 15. oder 16. März einen neuen Personalausweis beantragen. Für Notfälle bleibt die Verwaltung aber erreichbar.

Weitere Helfer gesucht

Ordnungsamtsleiterin Simone Meister vom wurde von Gemeindevorstand zur „besonderen Wahlleiterin“, ihre Kollegin Anita Konietzka zu ihrer Stellvertreterin berufen. Meister und Konietzka sind damit am Wahltag so etwas wie die Chefinnen von Erich Sauer und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern. Wahlleiter kraft Amtes ist Bürgermeister Andreas Heun.

Die beiden Frauen stemmen gerade zusätzlich zum Tagesgeschäft die Vorbereitung der Kommunalwahl, Corona-Sonderbestimmungen inclusive. Dennoch haben sie ein offenes Ohr und beantworten geduldig die Anfragen von Bürgern und Presse. Dafür haben sie eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: wahlamt@lautertal.de.

Wie Erich Sauer würden sie sich freuen, wen sich dort viele weitere freiwillige Wahlhelfer melden würden. Auch wenn bei dem Job niemand reich wird: Die Wahlvorsteher bekommen 35 Euro „Erfrischungsgeld“, die übrigen Wahlvorstände 25 Euro.