Jarnac hat nun ein Impfzentrum

Lautertal/Jarnac. Das Coronavirus und die damit verbundenen Verordnungen haben Lautertals Partnergemeinde Jarnac fest im Griff – so wie ganz Frankreich. „Derzeit haben wir in Jarnac eine Virus-Inzidenzrate von 211 Infektionen pro 100 000 Einwohner“, schreibt Catherine Demay nach Deutschland. Das sei zwar nur halb so viel wie in den „roten“ Départements. „Aber es ist immer noch viel“, fügt die Gemeinderätin und Vertreterin des Verschwisterungskomitees hinzu: „Auch unser Bürgermeister und seine Frau waren betroffen. Aber sie mussten nicht ins Krankenhaus. Jetzt geht es besser.“

Beschleunigte Kampagne

Die französischen Coronaregeln gelten landesweit. „Wir dürfen uns tagsüber bis zu zehn Kilometer bewegen, um frische Luft zu bekommen, 30 Kilometer mit einer Ausnahmegenehmigung und nur aus zwingenden Gründen“, zählt Demay auf.

Beschäftigte sollten nach Möglichkeit von zu Hause arbeiten. Lebensmittelgeschäfte, Bau- und Gartenmärkte sowie Büchereien und Friseursalons seien geöffnet, alle anderen Läden geschlossen. Und: „Essen mit Freunden ist verboten und Familienfeiern sind auf sechs Personen beschränkt.“

Immerhin habe sich die Impfkampagne in den vergangenen Wochen beschleunigt, vor allem dank der Stoffe von Biontech und Moderna. Ärzte und Apotheker impften die über 55-Jährigen. In Jarnac und Umgebung gebe es mehrere Impfzentren. Im 19 Kilometer entfernten Cognac würden täglich Impfungen angeboten, im zehn Kilometer entfernten Mérigna von Dienstag bis Freitag.

Feierlichkeiten verschoben

Seit zwei Wochen gebe es auch in der Partnergemeinde selbst ein Impfzentrum: Die Feuerwehr des Nothilfezentrums im Département – Bezirk – Charente impfe unter der Schirmherrschaft der Präfektur und der Agence regionale de Santé – dem französischen Pendant zum Gesundheitsamt. Bürgermeister Philippe Gesse habe dafür den Festsaal zur Verfügung gestellt, die Kommune kümmere sich um die Terminvergabe.

„Wir begannen mit 100 Dosen pro Tag und erreichten innerhalb weniger Tage 350 Dosen Pfizer für die über 50-Jährigen“, erläutert Demay: „Die über 75-Jährigen seien alle geimpft, jetzt haben Polizeibeamte, Lehrer und alle Menschen, die mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen, Priorität.“

Im Juni stehen Bezirks- und Regionalwahlen an. Die Vorgabe sei, dass die Gewählten sowie diejenigen, die die Wahllokale betreten entweder geimpft sind oder einen oder einen negativen PCR-Test nachweisen, der höchstens 48 Stunden alt ist.

Obwohl sich die Lage des Gesundheitswesens in der Region Charente sehr rasch verbessere, hätten die Jarnacer die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag – dem 14. Juli – auf das nächste Jahr verschoben.