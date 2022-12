Jahresabschluss beim Wirbelsäulentraining des TSV Reichenbach

Reichenbach. Traditionell trafen sich die Damen der Wirbelsäulentrainingsgruppe des TSV Reichenbach zum Jahresabschluss. Nachdem die Tafel festlich dekoriert war, saß man bei Essen, Trinken, Geschichten und guter Unterhaltung zusammen.

Unter dem Motto „Eine kleine Auszeit für dich“ wurde gewichtelt-. Die fleißigsten Teilnehmerinnen dieses Jahres erhielten eine Anerkennung und auch Übungsleiterin Andrea Krätzig wurde mit Geschenken und Dankesworten in die Winterpause verabschiedet. Die Übungsstunden beginnen wieder am Mittwoch, 25. Januar, in der Vereinsturnhalle um 19.30 Uhr. Neueinsteiger sind immer willkommen. red/Bild: TSV