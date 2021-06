Raidelbach. Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Raidelbach sind zur Hauptversammlung am morgigen Freitag, 18. Juni, eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr. Die Jagdgenossen treffen sich in der Raidelbacher Straße 80 in Raidelbach.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst Berichte von Jagdvorsteher Horst Pfeifer und den Jagdpächtern. Anschließend sollen der Vorstand und der Genossenschafts-Ausschuss neu gewählt werden. red