Italienischer Tag mit viel Sonne im Haus Elisabeth

Gadernheim. Zu einem Sommerfest passt am besten Sonnenschein. Und so hatte dann auch das Wetter ein Einsehen. Pünktlich zum Start des Festes für die Bewohner des Gadernheimer Seniorenheims Haus Elisabeth schlossen sich die kurz zuvor noch geöffneten Himmelsschleusen. Aber auch so hätte das Fest wie geplant stattfinden können, denn Heimleiterin Bianka Reichling und ihr Mitarbeiterteam hatten vorgesorgt und eigens auf dem Gelände einen Pavillon aufgebaut und so nicht nur für Schutz vor Regen, sondern auch vor der prallen Sonne gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon um 11 Uhr hatten sich unter dem Pavillon fast alle der acht Bewohner und der 41 Bewohnerinnen zum Gottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht zusammengefunden. Dabei war er von Horst Steinmann und dessen Trompetenspiel musikalisch unterstützt worden.

Hoffnung au Lockerungen

Nach einer Mittagsruhe ging es zum Auftakt des „italienischen Tages“. Zunächst wurde mit Sekt angestoßen. Danach ließ man sich Tiramisu und Panna Cotta schmecken, die eigens von Flora Hofmann und Lionel la Chambre zubereitet worden waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer wollte, konnte zu den Akkordeonklängen von Egbert Grüner und Dieter Keil das ein oder andere bekannte Volkslied anstimmen. Die beiden beliebten Musikanten erfreuen schon seit vielen Jahren regelmäßig die Bewohner mit ihren Darbietungen.

Zudem standen ein Quiz, ein Spiel am Glücksrad und ein Schätzspiel auf dem Nachmittagsprogramm. Wer die richtige Anzahl der 2222 Nudeln in einem Glas erraten konnte, durfte sich auf einen Besuch eines Eiscafés freuen. Am Abend gab es dann selbstgemachte Pizza aus dem von Astrit Souleymanowski extra herbeigeschafften Pizza-Ofen. Auch italienischer Kräuterlikör war im Angebot.

„Leider musste unser Sommerfest auch in diesem ohne Angehörige der Bewohner stattfinden. Das hätte aber unser über die gesamte Zeit erfolgreich durchgeführtes Hygienekonzept ins Wanken gebracht“, hofft Bianka Reichling auf eine baldige Besserung: „Wir hoffen aber, unseren Bewohnern auch so einen besonders schönen Tag bereitet zu haben.“

Die Gadernheimer Einrichtung für alte und pflegebedürftige Menschen, besteht seit dem 1. Juli 1990. Hier sind 49 Frauen und Männer untergebracht, die von 50 Mitarbeitern in der Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung versorgt werden. Das Senioren- und Pflegeheim wurde von dem Ehepaar Elisabeth und Jürgen Machleid auf einem ehemaligen Bauernhofgelände gegründet. Inzwischen wird die Einrichtung von Tochter Bianka Reichling geleitet. Im Jahr 2020 feierte man das 30-jährige Bestehen. fred

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weitere Informationen sind im Internet unter haus-elisabeth.de zu finden.