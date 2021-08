Italienische Köstlichkeiten am Kaiserturm

Gadernheim. Italienische Küche inmitten von Gadernheim, aus dem Restaurant „Zum Kaiserturm“ ist das Ristorante und die Pizzeria „Zum Kaiserturm“ geworden. Neue Inhaber heißt auch neue Speisekarte. Pizza und Pasta werden serviert, Fleisch, Fisch, Salat ebenso. Neben der Innengastronomie gibt es auch einen Freisitz, zudem werden Lieferservice und die Möglichkeit, Speisen zum Mitnehmen im Lokal abzuholen angeboten. Hinter dem Ristorante stehen Inhaberin Ajsela Bauer und deren Lebensgefährte, der viele Jahre Erfahrung in die Küche und den Service des Haues einbringt. Der Italiener hat die Gastronomie von der Pike auf gelernt. Ajsela Bauer und ihr Team sind motiviert und mit viel Spaß als Gastgeber unterwegs, die Neueröffnung inmitten der Corona-Pandemie mag nicht leicht gewesen sein, doch jetzt heißt es durchstarten und zeigen, was man kann. Eine Kostprobe liefert auf dem Foto Pizzabäcker Alessio Tomei. Neben der klassischen Speisekarte bietet Ajsela Bauer in ihrem Ristorante wöchentlich wechselnde Spezialitäten. Teil des Konzepts sind zudem spezielle Pizzatage und Schnitzeltage, an denen die jeweiligen Speisen vergünstig zu bekommen sind. Ebenso gibt es eine Familientag mit Nudelgerichten und Pizza für vier Personen zum Sonderpreis für Selbstabholer. / thz

