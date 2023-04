Infoveranstaltung zum Gemüsegarten

Modautal. Der Gemüsegarten Hoxhohl lädt am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr zu einer kostenlosen Infoveranstaltung zur Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) mit Rundgang durch den Garten ein. Auf gut 3000 Quadratmetern wird dort ganzjährig Gemüse für 180 Haushalte angebaut. Der Gemüsegarten Hoxhohl liegt in der Nähe des Klein-Bieberauer Friedhofs. Wer in den Genuss von den über 60 verschiedenen Gemüsekulturen kommen möchte, kauft einen „Ernteanteil“, informiert Vivian Glover. Im Gegenzug gibt es ein Jahr lang jede Woche Bio-Gemüse zur Abholung im Modautal oder in einer Ausgabestelle in Bensheim. red

