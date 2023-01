Informationsabend der Zinn-Schule Reichelsheim

Reichelsheim. Die Eltern der Viertklässler stehen in den nächsten Wochen vor einer wichtigen Entscheidung – der Entscheidung über die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder. Viele Eltern haben bereits im November das Angebot eines Tages der offenen Schule an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim wahrgenommen, um einen Einblick in deren Arbeit zu erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun lädt die Schule für Donnerstag, 9. Februar, zusätzlich zu einem digitalen Informationsabend ein. Beginn ist um 19 Uhr. red

Info: Zugang über gaz-reichelsheim.de