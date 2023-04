Informationen zur Kirchenreform

Beedenkirchen. Die evangelische Pfarrstelle in Beedenkirchen ist durch Pfarrer Ingmar Neserke seit März wieder teilweise besetzt. Der neue Pfarrer tritt eine halbe Stelle an, wird nach Angaben des Kirchenvorstandes nicht im Pfarrhaus wohnen, sondern seinen Wohnsitz in Zotzenbach beibehalten.

Im Februar hatte die Dekanats-Synode in einer ersten Umsetzung im Rahmen des landeskirchlichen Prozesses EKHN 2030 beschlossen, wie die Bergsträßer Gemeinden spätestens ab 2026 in größere Nachbarschaften von etwa 5000 bis 6000 Gemeindegliedern zusammenarbeiten sollen. Das Kirchspiel Lautertal mit den Gemeinden Beedenkirchen, Gadernheim und Reichenbach gehört zur Nachbarschaft Odenwald-Nord, der auch die Gemeinden in Fürth, Schlierbach und Lindenfels angehören.

Kirchen, Pfarrhäuser, Versammlungsräume und sonstige Immobilien der Kirchengemeinden kommen im Rahmen des Prozesses auf den Prüfstand. Zu einer Gebäudebegehung und -begutachtung in der neuen Nachbarbarschaft hat die Kirchenverwaltung für Anfang Mai eingeladen. Sonja Gärtner, die Vorsitzende des Kirchenvorstands, wird über diese Punkte ebenso wie über Neues in der Kirchengemeinde bei einer Gemeindeversammlung berichten. Dabei gibt es auch Gelegenheit zur Aussprache. Die Versammlung in der Kirche ist morgen (Sonntag) ab 11.45 Uhr – nach dem 11-Uhr-Gottesdienst. red