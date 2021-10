Reichenbach. Der Herbst zeigt sich in diesen Tagen manchmal auch von seiner schöneren Seite – so wie auf unserem Bild. Einen Hauch von Indian Summer hat unser Fotograf vor der evangelischen Kirche in Reichenbach festgehalten. Während es tagsüber geregnet hatte, wurde es am späten Nachmittag sonnig. Der blaue Himmel bot einen wunderbaren Kontrast zu den herbstlich gefärbten Blättern. tn/Bild: Neu

