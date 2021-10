In Reichenbach: Vortrag über Gesteine

Reichenbach. Aufgrund der großen Nachfrage besteht am Sonntag, 10. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erneut die Möglichkeit, im Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach mit Felsenmeer-Vorortbegleiter Werner Michel über den Kreislauf der Gesteine ins Gespräch zu kommen.

Dem Besucher dieses komplexe Thema auf unterhaltsame und lehrreiche Art nahe zu bringen, gelingt dem Fachmann Werner Michel immer wieder, wie seine Vorträge im FIZ und seine Veröffentlichungen – „Gesteine aus dem Odenwald“ und „Meteorite – Urmaterie aus dem Weltall“ – belegen.

Es werden grundlegende Kenntnisse zu unterschiedlichen Gesteinsarten vermittelt, die mit Michel besprochen und vertieft werden können. Dazu präsentiert der Referent seltene Exponate, die ein differenziertes und anschauliches Bild des komplexen Themas aufzeigen und es verständlich machen werden.

Dabei geht es um fundamentale Abläufe: Steine vergehen, verwandeln sich und entstehen immer wieder neu. Während der viele Millionen Jahre langen Entwicklung unserer Erde nehmen sie eine zentrale Rolle ein. Diese Entwicklung der Steine hört nicht auf, wie der heftige Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma zeigt.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. koe/Bild: Rettig