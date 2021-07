In Reichenbach macht der Autoverkehr große Probleme

Reichenbach. Wer an der B 47 wohnt, kennt die Situation seit vielen Jahren: Die Durchfahrt ist eng, die Parkplätze rar und die Geschwindigkeit hoch. Der Reichenbacher Ortsbeirat um Alfred Hogen hatte bei seiner Sitzung deshalb viele Dinge zum Thema Verkehr auf dem Tisch.

Die Parksituation zwischen Knodener Straße und Zehnesweg zählt zu den neuralgischen Punkten im Dorf. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung seien hier dringend angeraten, fand das Gremium. Der Ortsbeirat hielt schriftlich fest, dass er den Gemeindevorstand bittet, die Situation zu überdenken und vorzuschlagen, wie man sie entschärfen kann. „Mir tun die Mütter mit den Kinderwagen leid“, so eine Zwischenbemerkung.

Die Parkplätze am Friedhof werden nach Beobachtung der Ortsbeiratsmitglieder oft von Leuten genutzt, die dort eigentlich nicht parken dürften. Vor einiger Zeit sei es eine Wandergruppe aus dem Raum Frankfurt gewesen, die mit Pkw über längere Zeit alle Besucherparkplätze blockiert hätten. Leider würden Verstöße und Behinderungen wie diese aber nicht konsequent geahndet, bedauerte der Ortsbeirat.

Probleme am Felsenmeer

Kritik gab es auch an den Autofahrern, die teilweise recht schnell auf der B 47 durch Reichenbach unterwegs sind. „Elmshausen hat eine 30er-Zone“, so eine Bemerkung dazu und: „Die Tafel mit der Geschwindigkeitsanzeige hat durchaus etwas gebracht.“ Nach dem Informationsstand des Ortsbeirats hat die Gemeinde zwei weitere solcher Tafeln bestellt. Bisher musste man die vorhandene im Wechsel mit anderen Orten in Lautertal nutzen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Situation an der Beedenkircher Straße und im Seifenwiesenweg. Vorgeschlagen wurde, die Durchfahrt durch den Seifenwiesenweg zu verbieten. Vor allem an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien werde es in den Wohngebieten rund um das Felsenmeer sehr eng und für die Anwohner unangenehm. Der Vorschlag, den Anwohnern im Seifenwiesenweg Parkausweise zuzuteilen, müsse geprüft werden. Dies sei nach seiner Information aber rechtlich schwierig umzusetzen, sagte Alfred Hogen.

Wenn Reichenbacher Bürger von ihren Grundstücken auf die Straße fahren, entstehen durch parkende Fahrzeuge ebenfalls riskante Situationen. Man habe kaum bis keine Sicht auf die Straße, berichteten Betroffene. Es gab allerdings auch Kritik an Anwohnern, die ihre Garagen und Einfahrten nicht nutzen und ihre Autos selbst am Straßenrand abstellen. Hier hakte Hogen ein, dass man Bürger nicht einfach dazu verpflichten könne, ihre Garage für das Parken zu benutzen.

Stellplatzsatzung in der Debatte

Dazu kam die Überarbeitung der Stellplatzsatzung der Gemeinde zur Sprache. Die stamme aus einer Zeit, als es noch deutlich weniger Fahrzeuge gegeben habe. Die Anwohner müssten daher nur eine geringere Zahl an Stellplätzen nachweisen.

Der Ortsbeirat ging auch auf die „dunklen Ecken“ in Reichenbach ein. Sie sollen nun definiert werden, um dort mehr Licht reinzubringen. Ortsvorsteher Hogen plädierte aufgrund der zahlreichen Verkehrsprobleme zusammen mit anderen in der Runde für die Schaffung eines umfassenden Verkehrskonzepts.

Wegen der Hochwasser-Katastrophe wurde lebhaft über Rückhaltebecken, neue Baugebiete, den Bevölkerungsschutz und die Warnung der Bürger vor Gefahren diskutiert. Bei Letzteren wurde die gute alte Feuersirene als gutes Mittel angesehen.

Positive Rückmeldungen hat der Ortsbeirat aufgrund seiner Aktivitäten in der Vergangenheit erhalten. Unter anderem betrifft das die Poller im Brandauer Klinger an der B 47, den Verkehrsspiegel auf der Steinaue, die Parkregelung am Falltorweg, den neuen Marktplatzbrunnen, der vom Verschönerungsverein finanziert wurde, und die Straßenbeleuchtung im Unterdorf.

Marcel Kaffenberger berichtete, dass SSV und TSV eine Fußball-Spielgemeinschaft bei der zweiten Mannschaft gegründet hätten. „Die läuft echt gut und wurde sehr positiv aufgenommen“, freute er sich über deren guten Start und die bisherige Resonanz.