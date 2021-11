In Lautern wird Glasfaser verlegt

Lautern. Wegen der Verlegung von Glasfaserleitungen kommt es auf der B 47 in Lautern zu Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten erstrecken sich zwischen dem Edeka-Markt und dem Ortsausgang in Richtung Gadernheim.

Für die Baustelle werden der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Die Fußgängerampel in Höhe der Hauptstraße wird zeitweise durch einen provisorischen Überweg ersetzt.

Auch die Seitenstraßen sind betroffen. So kann von der Hauptstraße in der Ortsmitte nicht auf die Bundesstraße eingefahren werden. Stattdessen gilt eine Einbahnregelung bis zum Mühlweg. Der Verkehr wird dann zum Kreuzweg umgeleitet. Das gilt allerdings nicht für Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Vom Lustgarten aus ist die B 47 während der Bauarbeiten ebenfalls nicht erreichbar. Autofahrer müssen über die Straße In den Klingen fahren.