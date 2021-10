Sperrung wegen Autokrans

Gadernheim. Wegen des Einsatzes eines Autokrans kommt es auf der Nibelungenstraße in Gadernheim zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, ist eine Sperrung des Gehwegs und eines Teils der Fahrbahn vorgesehen. Für die Fußgänger werden Querungshilfen eingerichtet werden. red

Zwei Gottesdienste

Elmshausen/Lautern. Am Sonntag, 24. Oktober, ist ab 8.30 Uhr in der Friedhofskapelle Elmshausen sowie ab 9.45 Uhr in der Festhalle Lautern jeweils ein Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach. red