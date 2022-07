Lautertal. Ein Hotel auf der Kuralpe ist in der Nacht zum Montag (11.07.) in das Visier von Kriminellen geraten, wie die Polizei berichtet. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und ließen anschließend aus einer Kasse an der Rezeption Geld mitgehen. Zudem brachen die ungebetenen Besucher eine Stahltür auf.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.