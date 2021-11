Impfaktion in Gadernheim

Gadernheim. Die mobilen Impfteams des Kreises Bergstraße bieten am Montag, 15. November, in der Gadernheimer Heidenberghalle Corona-Impfungen für alle Altersgruppen an. Die Aktion läuft in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt – letztere jedoch nur, wenn die vorangegangene Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech, der für Personen ab zwölf Jahren zugelassen ist. „Minderjährige müssen im Rahmen der mobilen Impfung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein“, heißt es vom Kreis. Mitzubringen seien ein Impfpass, eine Gesundheitskarte und – wenn es sich um eine Zweit- oder Drittimpfung handelt – die Dokumentation der bisherigen Impfungen, sofern diese nicht im Bergsträßer Impfzentrum stattfanden.

Bei der Aktion könne es je nach Nachfrage zu längeren Wartezeiten kommen. red