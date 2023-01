Immer wieder Müll in der Korksammlung in Lautertal

Lautertal. Die häufigsten „Fehlwürfe“ an den Lautertaler und Bensheimer Korksammelstellen bestehen in Batterien. Die Mitarbeiter der Lautertaler Korkinitiative fanden nun wieder eine ganze Anzahl davon am Grund einer Tüte. Außerdem waren in der Tüte noch 13 Kunststoff-Korken, die außer anderem Müll wie Kassenbons, Einweghandschuhen, Schrauben und benutzten Papiertaschentüchern herausgesammelt werden mussten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Korkinitiative bittet die Bürger darum, die Korken für eine Wiederverwendung sortenrein abzugeben. Dies kann weiterhin an mehreren Sammelstellen geschehen: die Bäckerei Knapp in Gadernheim, der Edeka-Getränkemarkt in Lautern sowie die Familie Kosch in Schannenbach (Krehbergstraße 520). In Reichenbach werden sie im Blumenladen und im Fotostudio Hogen angenommen in Elmshausen bei der Firma Elektro Rettig.

In Bensheim kann man die Korken im E-Center an der Fabrikstraße abgeben. Dort können auch einzelne Korken in eine Wandöffnung an der Leergutannahme eingeworfen werden. koe

Info: Weitere Informationen bei der Lautertaler Korkinitiative (Tel.: 06254 / 7546)