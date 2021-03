  Im Wald ist Vorsicht geboten

Reichenbach. Was für den Straßenverkehr gilt, sollte auch beim Spazieren gehen im Wald beachtet werden: Augen auf. Besonders nach Stürmen können abgebrochene Äste sich verfangen haben und schon bei einer leichteren Windböe abstürzen und Wanderer verletzen. Daher ist es angebracht, bei Touren im Wald immer wieder einmal den Blick nach oben zu richten. Zwischen der Elisabethenruhe und der Kunkelmanneiche hängt seit einigen Jahren ein abgebrochener Lärchenast in Buchenzweigen senkrecht über dem Forstweg nach Knoden. Noch hat er alle Stürme der Vergangenheit überstanden. Es bleibt zu hoffen, dass er dann herabfällt, wenn niemand an dieser Stelle unterwegs ist. koe/Bild: koe