Hunde müssen an der Leine laufen

Lautertal/Lindenfels. Heimische Wildtiere und Vögel bedürfen im Frühjahr eines besonderen Schutzes. Aus diesem Grund weisen die Gemeinde Lautertal und die Stadt Lindenfels auf die Satzungen über das Verhalten in der Flur hin.

Danach sind Hundehalter und Personen, die Hunde ausführen verpflichtet, diese Hunde während der Setz- und Brutzeit in der Feld- und Flurgemarkung von Lautertal und Lindenfels an der Leine zu führen. In Lautertal ist dies zwischen dem 1. März und dem 15. Juli der Fall, in Lindenfels gilt die Regelung vom 1. März bis zum 30. Juni. Die Hundesteuermarke muss am Halsband des Tieres befestigt sein.

Ordnungswidriges Verhalten könne ein Verfahren mit Geldbuße nach sich ziehen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass während der genannten Zeit auch das Betreten von Acker- und Wiesenflächen gemäß dem Hessischen Feld- und Forstschutzgesetz verboten ist.

In dem Zusammenhang erinnern die Verwaltungen auch daran, dass Hundekot nicht auf Wiesen und Feldern zurückgelassen werden darf, um die Wildtiere, aber auch weidende Nutztiere nicht zu gefährden. Durch den Kot könnten Krankheiten übertragen werden.

