Lautertal. Die Gemeinde Lautertal hat an den Wegen Richtung Wald und Flur auffallend gelbe Schilder aufhängen lassen, die, wie jedes Jahr, auf die Anleinpflicht von Hunden hinweisen. Die Regel gilt besonders während der sogenannten Brut- und Setzzeit vom 1. März bis zum 15. Juli.

AdUnit urban-intext1

Während dieser Zeit ist es auch untersagt, Äcker und Wiesen zu betreten, da sonst der Aufwuchs der Nutzpflanzen gestört wird. Tierschutzverbände weisen darauf hin, dass gerade in dieser Zeit heimische Wildtiere wie Rehe, Hasen, Füchse, Enten, oder Singvögel ihre Jungen bekommen. Damit die Tiere und ihr Nachwuchs bei den Streifzügen freilaufender Hunde nicht gefährdet werden, ist es wichtig, dass Halter ihre Vierbeiner überall dort anleinen, wo Wildtiere vorkommen können – also in Wäldern, auf Wiesen, Äckern oder Feldern.

Streunende und stöbernde Hunde können eine tödliche Gefahr für Jungtiere darstellen, da Wildtiere oft die Versorgung ihres Nachwuchses einstellen, wenn sie gestört werden. Ganz besonders gefährdet sind Bodenbrüter wie Brachvögel und Kiebitze. Spürt ein Hund Bodenbrüter auf, werden diese ihre Jungtiere verteidigen oder fliehen. Bleiben die Jungtiere zurück, bedeutet es für sie meist den sicheren Tod. Verlassen aufgeschreckte Elternvögel ihre Nester können Eier oder Jungvögel nicht mehr vor dem Auskühlen geschützt werden.

Auch für Rehkitze und Junghasen bedeuten freilaufende und wildernde Hund immensen Stress und eine ernste Gefahr, wenn bei diesen der Jagdtrieb erwacht und Rufe von Herrchen oder Frauchen keine Wirkung zeigen. Da selbst angeleinte Hunde an Feld-, Wald- und Wiesenrändern Jungtiere aufschrecken können, sollten Hundehalter beim Spazieren gehen besonders aufmerksam sein und Hunde an der kurzen Leine führen.

AdUnit urban-intext2

Niedliche Jungtiere, die scheinbar hilflos sind, sind es oftmals gar nicht. Sind sie nicht offensichtlich verletzt oder einer akuten Gefahr ausgesetzt, sollten sie zunächst an Ort und Stelle belassen und das weitere Geschehen aus der Entfernung beobachtet werden. Säugetiere sollten nicht berührt werden, damit sie nicht von ihren Muttertieren verlassen werden.

Wenn es doch einmal passiert, dass sich ein Hund entfernt und ein Wildtier verletzt oder gar tötet, muss umgehend die Polizei informiert werden. Diese wendet sich an den Jagdpächter oder eine Wildtierstation in der Nähe. So kann einem verletzten Tier eventuell noch geholfen werden. koe