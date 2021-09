Hubertus-Feier mit Jagdhorn-Bläsern in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen feiert am Sonntag, 26. September, einen Hubertus-Gottesdienst. „In der katholischen Tradition wird die Hubertus-Messe Anfang November am Tag des Heiligen Hubertus gefeiert. Hubertus-Gottesdienst in einer evangelischen Kirche ist Sinnbild für die Bewahrung von Geschöpfen und Schöpfung“, heißt es in der Ankündigung. Von Pfarrer Reinald Engelbrecht nach Beedenkirchen gebracht, ist diese Gottesdienstform inzwischen fest im Jahreskalender der Kirchengemeinde verankert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den musikalischen Teil übernehmen um 11 Uhr die Jagdhornbläser des Kreisjägervereins Groß-Gerau. Die Bläsergruppe ist Hessenmeister seit 2009 und hat nach zweimaligen Vizemeisterschaften 2013 die Deutsche Meisterschaft errungen.

Nach dem Gottesdienst sind die Bläser bei gutem Wetter mit verschiedenen Signalrufen aus dem alltäglichen Jagdhorn-Repertoire zu hören. Der Kirchenvorstand lädt Bläser und Kirchenbesucher zu einem Jägertrunk ein. Zum Abschluss hat die Kirchengemeinde mit Unterstützung des Wirtes aus dem Gasthaus „Zur Linde“ zum Mittagessen ein Wildgericht vorbereitet. Es wird wegen Corona regelkonform in und vor der Pfarrscheuer serviert.

Die Kirchengemeinde teilt außerdem mit, dass Pfarramt und Gemeindebüro ab Montag, 27. September, bis Freitag, 8. Oktober, geschlossen sind. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2