Jarnac. Mit zwei gewaltigen Problemen hatte Lautertals französische Partnerstadt Jarnac in den vergangenen Wochen zu kämpfen. Wie Gérard Pillas, Vorsitzender der Französischen Sektion in Lautertals Verschwisterungsverein Arbeitskreis Partnerschaft Europäischer Gemeinden (Apeg), berichtete, hat außer der Corona-Pandemie ein Hochwasser der Charente die Stadt bedroht.

Das normalerweise träge dahinfließende romantische Flüsschen hatte sich in einen großen Strom verwandelt. Catherine Demay, zuständig in Jarnac für die Kontakte nach Lautertal, hatte Pillas geschrieben, dass man sich zu der Pandemie einer weiteren Herausforderung in Form einer größeren Überschwemmung habe stellen müssen.

Nach massiven Regenfällen im Januar sei die Charente im Februar auf 12,46 Meter gestiegen. Dazu hätten die Meteorologen viel Regen vorhergesagt. Im Vergleich zu Städten wie Angoulême oder Cognac sei man in Jarnac aber weniger betroffen gewesen. Weder habe man Häuser evakuieren noch Menschen umsiedeln müssen. Betroffene seien von ihren Familien untergebracht gebracht worden. Die Helfer von Stadt und Feuerwehr seien trotzdem fast 70 Mal im Einsatz gewesen, überwiegend nur zum Schutz von Eigentum. Mit dem Rückgang des Hochwassers hätten die Bürger die Ärmel hochgekrempelt, um aufzuräumen.

Über 1000 Corona-Fälle

Über die Corona-Situation wusste Catherine Demay zu berichten, dass es nicht einfach sei, Statistiken für Jarnac zu erhalten, da die Zahlen jeweils für das gesamte Departement Charente angegeben würden. Im Departement wurden seit Beginn der Pandemie 85 Todesfälle und 311 Genesene erfasst. Diese Zahl berücksichtigt nur Personen, die im Krankenhaus waren. Insgesamt gebe es über 1000 bestätigte Fälle. Es würde jedoch nicht alles aufgelistet, Leute ohne Symptome würden nicht systematisch getestet.

Jarnac habe einen hohen Preis bezahlt, so Demay weiter. Während in der ersten Welle sehr wenige Personen betroffen waren, erhöhte sich die Zahl der Erkrankten ab September stark. Ein Ausbruch der Krankheit in einem Altersheim hatte 16 Todesfälle zur Folge. Inzwischen sei alles wieder „normal“. Alle gebrechlichen Menschen im Pflegeheim seien geimpft worden. koe