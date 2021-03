Reichenbach. In Reichenbach ist es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Beschädigungen an öffentlichen Anlagen gekommen. Der Verschönerungsverein hat dazu jetzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweis auf die Täter ausgesetzt. Wie der Ehrenvorsitzende Albrecht Kaffenberger, mitteilte, sei der Vorstand sichtlich empört über die fortlaufenden Zerstörungen an von dem rührigen Verein angelegten Einrichtungen.

Bänke seien mutwillig zerstört, Blumenkübel in die Lauter geworfen worden. Zuletzt habe die Zerstörungswut unter anderem die zwei Koniferen an einer Ruhebank an der Ecke Nibelungenstraße / Hahnenbusch getroffen. Zunächst seien die Bäume herausgerissen worden, schließlich sei eine der Pflanzen sogar mitgenommen und vor einem Laden in der Nähe abgelegt worden. Nibelungenstraßen-Anlieger Dieter Horn berichtete zudem, dass eine Blumenschale an seiner Hofeinfahrt auf den Boden geworfen wurde.

Es sei nicht das erste Mal, dass diese Grünpflanzen aus ihren Kübeln herausgerissen worden seien, berichtete Kaffenberger. Vor einiger Zeit seien zwei Mädchen dabei beobachtet worden, als sie die Bäumchen herausrissen. Wegen der Dunkelheit hätten die beiden jedoch unerkannt in der Hahnenbuschstraße verschwinden können.

Helfer sind frustriert

Der Verschönerungsverein bittet nun die Bevölkerung, dabei mitzuhelfen, dass nicht immer wieder Anlagen des Vereins zerstört werden. Kaffenberger befürchtet, dass die Motivation der Helfer sinken werde, wenn es zu weiteren Beschädigungen komme. Die Bänke und Blumenrabatte erfreuten die Bürger. Daher würde sich der Verein freuen, wenn seine Arbeit entsprechend geachtet werde, so Kaffenberger.

Die Vorfälle haben aber auch gefährlichere Ausmaße. So wurde bereits mehrfach – auch jetzt wieder – die Absperrung am neuen Marktplatzbrunnen auf die Nibelungenstraße verschoben. Rund 30 Jugendliche sollen sich an diesem Wochenende nachts auf dem Marktplatz getroffen haben. Ob sie mit dem Vorfall zu tun haben, ist noch nicht bekannt. koe