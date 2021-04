Lautertal. Das Markante an den zu den Liliengewächsen (Liliaceae) gehörenden Schachbrettblumen sind ihre von April bis Mai erscheinenden Blüten, die dieser Tage in einigen Lautertaler Gärten zu sehen sind. Deren Farbe reicht je nach Sorte von elegantem Weiß über Rosa bis zu intensivem Purpur.

Die Blüten sind mit einem Muster überzogen, das an ein Schachbrett erinnert. Bei den weißen Blüten ist das Muster nur schwach zu erkennen, aber vorhanden. Vielfältig sind die lokalen Trivialnamen für diesen Frühlingsblüher. Diese lauten etwa „Fritillariablum“, „Kiwitzei“, „Kukuks-„ oder „Perlhuhntulpe“. Die Schachblume benötigt feuchten Boden und übersteht trockene Sommer häufig nicht. Natürliche Vorkommen sind in Deutschland sehr gefährdet wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume in Feucht- und Nasswiesen. Wie vieles, was in der Natur schön anzusehen ist, ist auch diese Pflanze für den Menschen giftig, vor allem ihre Zwiebel. koe