Hilfstransport aus Lautertal fährt am Donnerstag ab

Lautertal. Ty scheint zunächst etwas enttäuscht, sind doch all die leckeren Sachen in dem Karton mit Hunde- und Katzenfutter den eine freundliche Spenderin gerade abgegeben hat, nicht für ihn bestimmt. Ty ist der Hund von Dorota und Norbert Blome, die an diesem Abend im Foyer der Lautertalhalle Spenden für die nun schon seit über vier Wochen betroffenen Menschen und Tiere in der Ukraine entgegennehmen.

Das Ehepaar Blome ist ein wesentlicher Teil der Ukraine-Hilfe Lautertal, die fast genauso lange wie der schreckliche Krieg aktiv ist. Nach einem zuvor vom Café von Dorota Blome ausgehenden Transport, wurde schon am 10. März aufgrund des umfangreichen Spendenaufkommens ein großer Lkw beladen und auf die Reise nach Leszno in Polen geschickt. Vor dort erfolgte die Weiterverteilung der Hilfsgüter an ukrainische Bedürftige, wovon sich die Spender auch auf der Facebook-Seite der Ukraine-Hilfe Lautertal überzeugen konnten.

Nun ist mit dem gleichen 40-Tonnen-Lastwagen ein zweiter großer Hilfstransport geplant, der am kommenden Donnerstag (31. März) von Lautertal nach Waldbrzych (Waldenburg) gehen soll, der Heimatstadt von Dorota Blome. Sie steht dazu in engem Kontakt mit dem dortigen Bürgermeister. Von dort sollen dann die Hilfsgüter nach Boryslav/Ukraine in die Nähe von Lemberg verteilt werden.

Spenden bis Mittwoch möglich

Bis es mit der zweiten Lieferung aber soweit ist, muss Norbert Blome an diesem Abend noch Einiges sortieren und auf die bereitgestellten Paletten verteilen. Aber das kann seiner guten Laune keinerlei Abbruch tun. Für jeden Spender hat er sogar noch ein Wort des Dankes übrig. Und zwischendurch bekommt auch sein Hund Ty die ein oder andere Streicheleinheit.

Um den Lkw aber wie beim ersten Mal randvoll zu bekommen, bedarf es aber bis zum Annahmeschluss immer noch einiger Spenden. Bis zum Mittwochabend (30. März) werden dringend noch weitere Babynahrung, Konserven wie etwa Ravioli, Erste-Hilfe-Sets, Schmerzmittel, Hygieneartikel, Taschenlampen und Batterien, Feld- oder Gästebetten, Plastikgeschirr und viele andere nützliche Dinge benötigt. Auch eine Mikrowelle und Wasserkocher zählen schon zu den Hilfsgütern.

Die Spendenabgabe ist noch Montag, Dienstag und Mittwoch (28. bis 30. März) jeweils zwischen 18 und 20 Uhr im Foyer der Lautertalhalle möglich. Im Zweifelsfall kann man sich bei Dorota Blome unter Telefon 06254/9400572 erkundigen. Anstatt Sachspenden sind auch Geldspenden willkommen, von denen dann dringend benötigte Hilfsgüter gekauft werden.

