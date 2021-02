Lautertal. Nachdem der Ältestenrat der Gemeinde Lautertal beschlossen hat, noch vor der Kommunalwahl am 14. März die Haushaltsplanberatung für dieses Jahr abzuschließen, startet die Gemeindevertretung morgen (Donnerstag) in einen Sitzungsmarathon zum Abschluss der Wahlzeit. Bürgermeister Andreas Heun wird den Haushalts-Entwurf vorlegen, der anschließend in den Ortsbeiräten und dem Jugendrat beraten werden soll, bevor für Donnerstag, 25. Februar, die Verabschiedung geplant ist.

Der Haushalt hatte eigentlich bereits im Dezember vorgelegt werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Gemeindevertreter aber auf das Treffen verzichtet, das am zweiten Tag der verschärften Kontaktbeschränkungen (17. Dezember) angesetzt war.

Wegen der bevorstehenden Wahl ist nun Eile geboten, weil sonst die Situation droht, dass der Haushalt erst im Frühsommer beschlossen werden kann. Da die Gemeinde nach dem Beschluss noch abwarten muss, wie sich die Kommunalaufsicht zu dem Plan stellt, wäre es kaum noch möglich, in diesem Jahr in neue Projekte zu investieren.

Günter Haas, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, hat die Hoffnung, dass die Sitzung eine kurze wird. Die Tagesordnung mit ihren 16 Punkte gibt das so nicht her, es wird also von der Disziplin der Redner abhängen, wie lange es dauert.

Ums Geld geht es auch beim Waldwirtschaftsplan für 2021. Überschüsse waren nicht zu erwarten, aber das Defizit von 43 000 Euro fällt auch nicht so hoch aus, wie angesichts der Dürresommer und der Corona-Pandemie zu erwarten gewesen war. Das Forstamt weist darauf hin, dass die Auswirkungen durch die Pandemie noch überschaubar seien.

Abwassergebühren sinken

Große Probleme macht aber das Wetter. Den Böden fehlt die Feuchtigkeit, was die Bäume anfällig macht für Schädlinge. Selbst die Neuaufzuchten seien bedroht, zum Beispiel durch Mäuse und Käfer. Entspannung sei also nicht in Sicht, heißt es in den Anmerkungen der Förster, die damit Hoffnungen auf baldige Gewinne im Gemeindewald zerstreuen.

Erfreulich ist die Nachricht, dass die Abwassergebühren sinken werden. Grund sind Überschüsse aus den vergangenen Jahren, vor allem durch Umlageerstattungen des Zweckverbandes KMB. Auch bei den Trinkwassergebühren gibt es Überschüsse, schreibt der Gemeindevorstand in seiner Vorlage. Die sollten aber erst im nächsten Jahr teilweise verrechnet werden. Nach dem Gesetz hat die Gemeinde fünf Jahre Zeit, Überschüsse an die Bürger zurückzugeben.

Beim Bauhof-Stützpunkt in Reichenbach steht eine Bereinigung der Bilanz an. Im Grunde geht es darum, das Grundstück, auf dem der Bauhof steht, wieder in die Bilanz der Gemeinde zu überführen, weil es dem KMB-Bauhofservice zwar zur Verfügung gestellt, aber nicht verkauft wurde. Bereinigt werden sollen auch die Sachwerte. Der KMB hatte 2016 mit dem Bauhof allerhand Material übernommen, von dem aber nicht in jedem Fall der tatsächliche Wert bekannt war. Die damalige Schätzung des KMB lag um 23 000 Euro daneben. Diese Summe hat der Zweckverband der Gemeinde zu wenig erstattet.

Die beiden Beschlüsse sollen auf Druck des Revisionsamtes vom Kreis Bergstraße gefasst werden. Die Prüfer haben durchblicken lassen, dass sie eine Weigerung der Gemeinde nicht akzeptieren werden. Der Gemeindevorstand empfiehlt daher, das traditionelle Odenwälder Verfahren „Du dein Recht, ich meine Ruh’“ anzuwenden.

Ist der Europaplatz noch zu retten?

Die Frage, ob der Europaplatz in Reichenbach erhalten werden kann, muss ebenfalls erörtert werden. Die Gemeindevertretung hat bereits grundsätzlich dem Bebauungsplan Destag zugestimmt, in dessen Rahmen eine Bebauung des Grundstücks vorgesehen ist. Daraufhin hatten sich Gemeindevertreter-Vorsitzender Günter Haas (LBL) und Grünen-Sprecher Frank Maus zusammengetan und den Erhalt des kleinen Parks gefordert. Das ist allerdings nicht so einfach möglich, weil der Platz schon seither ein Baugrundstück ist und nur bisher nicht als solches genutzt wurde. Schon bei der Beratung des Antrags im Oktober war klargeworden, dass die Gemeinde eine Bebauung nicht verhindern, sondern allenfalls den Europaplatz kaufen könnte. Dafür würden über 200 000 Euro fällig.

Gespräche mit dem Eigentümer der Fläche haben nun ergeben, dass alternativ eine andere Fläche auf dem Gelände des Destag-Bebauungsplans freigehalten werden könnte. An der Bebauung des Europaplatzes wird aber festgehalten. Möglich wäre auch ein Flächentausch, wobei die Gemeinde 136 000 Euro als Ausgleich zahlen müsste. Der Gemeindevorstand rät davon ab und empfiehlt, eine alternative Grünfläche in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Aus der Oktober-Sitzung übrig ist der Beschluss über eine Nachwahl zum Ortsgericht Lautertal II. Die Amtszeit von Ortsgerichtsvorsteher Wolfgang Hechler, der auch SPD-Gemeindevertreter ist, ist im November abgelaufen. Hechler sollte bereits im Oktober im Amt bestätigt werden. Allerdings waren von 31 Gemeindevertretern nur 16 bei der Sitzung. Und nur 15 stimmten für Hechler, was nicht reichte. Andere Vorschläge gab es damals nicht, und auch bis jetzt hat sich niemand gefunden, der Hechler das verdienstvolle Amt streitig machen wollte. Deswegen wird jetzt wieder abgestimmt.