Herbstfest mit Harzer Spezialitäten am Striethteich

Elmshausen. „Harz küsst Odenwald“ unter diesem Motto stand das erste Herbstfest des Elmshäuser Verschönerungsverein, das vor zwei Jahren am Rathaus mit vielen Gästen gefeiert wurde. Eigentlich war der Plan, das Fest ein Jahr später zu wiederholen. Doch dazu kam es nicht und nun soll gemeinsam mit dem Kerweverein das Herbstfest am Sonntag, 3. Oktober ausgerichtet werden.

Diesmal findet es am Striethteich statt und beginnt um 11 Uhr. „Es soll ein kleines gemütliches Erntedankfest werden, das bis 19 Uhr dauern kann“, so der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Henry Scheppers. „Es wird eine deftige Harzer Erbsensuppe mit Odenwälder Wurst, eine Gulaschsuppe und Elmshäuser Quellkartoffel (Pellkartoffel) mit Kräuterquark aus der Feldküche angeboten. Dazu gibt es frisches Bauernbrot.“ Heimischen Betriebe unterstützen das Fest mit ihren Nahrungsmitteln. Die Feldküche ist ein besonderes Erlebnis, sie ist eigentlich in der Urlaubsregion Harz zuhause. Eine Suppe aus dem großen Kochtopf hat einen ganz besonderen Geschmack, den sich niemand entgehen lassen sollte. Natürlich dürfen sich die Gäste des Festes auch auf Kuchen und Kaffee freuen. Und es sind besondere Spirituosen im Angebot.

Erlös geht an den Bau der Hütte

Das Fest ist gleichermaßen für alle Elmshäuser, wie für Freunde des Verschönerungsvereins oder des Kerwevereins sowie für die Wanderer, die am Sonntag am Striethteich vorbeikommen.

Bei diesem Fest sind für die Gäste die derzeit gültigen Hygieneregeln zu beachten. Willkommen sind auf dem Festgelände alle Geimpften, Genesenen oder Getesteten. „Wir bitten, beim Zugang zum Festgelände entsprechende Nachweise vorzulegen“, so der Verschönerungsverein.

Die inzwischen bekannte Luca-App hilft beim Anmelden für das Fest. Da es am Striethteich nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt es sich die Parkplätze am TSV-Gelände oder in der Ortslage von Elmshausen zu nutzen.

Das Fest wird von Vertretern verschiedener Elmshäuser Vereine unterstützt, ebenso von den Johannitern aus Viernheim. Der Verschönerungsverein wünscht sich zum Fest viele Gäste. Die Einnahmen aus dem Fest sollen für den Bau der neuen Striethteichhütte, die derzeit in Planung ist, verwendet werden. jhs