Helmut Fassinger feierte 80. Geburtstag

Reichenbach. Nicht nur als ehemaliger Wassermeister der Gemeinde Lautertal ist Helmut Fassinger in Reichenbach gut bekannt. Jetzt feierte er seinen 80. Geburtstag. Viele kennen ihn als Vorsitzenden des Rassegeflügelzuchtvereins Reichenbach. Dieses Amt übt er schon seit 1976 aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis 2019 war er Vorsitzender des Kreisverbandes Bergstraße der Rassegeflügelzüchter, dessen Ehrenvorsitzender er jetzt ist. Ferner führt Fassinger den Bundesvorsitz der Zwerg-Langschan-Züchter. Dort ist er Meister der Rassegeflügelzüchter und Ehrenmitglied. Zusammen mit seiner Frau Hannelore betreut er das Vereinsheim der Rassegeflügelzüchter im Höllacker. Beruflich war der Jubilar als Spengler und Installateur unter anderem bei der Firma Hannewald in Reichenbach und bei der kunststoffverarbeitenden Firma Cassella tätig.

Helmut Fassinger ist jüngst 80 Jahre alt geworden. © Koepff

Ehrenamtlich engagiert ist der rüstige Rentner nicht nur seit 2007 als Mitglied, sondern seit 2013 auch im Vorstand des Verschönerungsvereins Reichenbach (VVR). Bei den Dorfverschönerern bringt er seine handwerklichen Fähigkeiten in vielen Aktionen ein. So ist er immer beim Zusammenbau und Aufstellen der zahlreichen Ruhebänke dabei. Auch zu den Weihnachts- und Osterdekorationen steuert er selbstangefertigte Deko-Objekte bei.

Jagd nach dem runden Leder

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Ehepaar Fassinger repräsentiert den VVR mit den Trachtenträgern bei zahlreichen Auftritten. Seit seinem 15. Lebensjahr war Helmut Fassinger sportlich aktiv. Seine Laufbahn beim TSV Reichenbach begann bei den Jugendfußballern. Dort spielte er bereits mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft und rannte bis zu seinem 60. Lebensjahr dem runden Leder bei den Blau-Weißen nach. Dabei errang er mit der Bezirkspokalmeisterschaft nicht nur den größten Erfolg aller Lautertaler Fußballvereine, sondern brachte es auch auf rund 1350 Spiele. Dazu kommen noch weitere 500 Spiele bei den Alten Herren.

Für sein vielfaches ehrenamtliches Engagement erhielt Fassinger 1997 den Landesehrenbrief des Landes Hessen. Er kam 1946 zusammen mit seiner Familie aus Wagendrüssel in der Slowakei in den Odenwald. Seine Ehefrau Hannelore, geborene Riedling, eine Reichenbacherin, feierte kürzlich ihren 75 Geburtstag. Zur Familie gehören zwei Söhne, sechs Enkel und ein Urenkel. In die Betreuung des Nachwuchses ist das Ehepaar Fassinger gut eingebunden.

Beide sind gerne zu Fuß unterwegs und verbringen ihren Urlaub am liebsten in den Bergen in Österreich. Von dort kam auch das Ehepaar Lerch zur Geburtstagsfeier, mit dem die Fassingers seit 1965 befreundet sind. Bei so viel Engagement auch über die Ortsgrenzen hinaus war es nicht verwunderlich, dass viele Personen aus Vereinen dem Jubilar zu seinem 80. Geburtstag gratulierten. koe