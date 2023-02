Eine Fußball-Institution in Reichenbach feierte ihren 90. Geburtstag. Heinz Roß wurde am 9. Februar 1933 in der Schuhgasse geboren, rannte schon als Bub dem runden Leder nach und versäumt auch heute kein Spiel seines SSV beziehungsweise der SG Reichenbach.

1948, als es in Reichenbach nur einen Fußballverein gab, begann er als 15- Jähriger in der A-Jugend des TSV. Mit ihm kickten damals

...